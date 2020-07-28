Москва, , 14:55 — REGNUM Эксперт объяснил, как не стать жертвой мошенничества с майнингом

Новый способ мошенничества с майнингом является старым, причём не сказать даже, что хорошо забытым, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Рост числа сайтов, которые его используют, может означать и то, что способ всё ещё работает, и то, что просто мошенники научились быстрее и дешевле делать такие сайты.

Мошенники через свой сайт предлагают пользователю сдать им мощности своего компьютера или смартфона в аренду. Они якобы будут использовать браузер пользователя для майнинга криптовалют. Выигрыш, по их словам, составит до 20 тыс. рублей за час, но сперва нужно внести вступительный взнос.

Новизна способа состоит в том, что предлогом для взноса является некая «верификация аккаунта». В лучшем случае пользователь потеряет 400 рублей за эту мифическую верификацию. В худшем — мошенники убедят его предоставить личную информацию.

Кроме того, при проведении платежа «за верификацию аккаунта» мошенники могут использовать подставную платёжную систему и завладеть информацией, необходимой для того, чтобы совершать платежи от имени пользователя с его пластиковой карты.

Понятно, что в период пандемии доходы у людей снизились, и некоторые в поисках заработка решают рискнуть и попробовать подобные схемы. Особенно, если прочитают где-нибудь в форумах хвалебные отзывы (написанные, разумеется, по заказу самих мошенников).

Как не стать жертвой подобной схемы? Переиграть мошенников нельзя. Ни при каких обстоятельствах они не заплатят ни копейки. Лучше вообще никогда не вступать с ними ни в какие контакты, и уж, конечно, не соблазняться предложениями неправдоподобно большого и быстрого заработка. Зачем мошеннику платить за использование чужого смартфона сумму, на которую можно приобрести такой же смартфон?

Кстати, нельзя исключить, что следующей хитростью мошенников будет обращение к владельцам смартфонов конкретных производителей и годов выпуска, дескать мы нашли потайной спецпроцессор в вашем устройстве, который производитель скрыл, а это позволяют нам эффективно майнить, а вам — зарабатывать.

Мошенники изобретают подобные сценарии каждый день. Предугадать, как именно они будут завлекать граждан, нельзя. Остаётся лишь отказаться от мечты мгновенно заработать при помощи своего волшебного гаджета», — дал советы эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты по кибербезопасности обнаружили новую схему мошенничества в интернете с майнингом криптовалюты, заявил технический директор компании Qrator Labs Артём Гавриченков.

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