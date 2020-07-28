Уфа, , 15:03 — REGNUM Четыре беспилотных летательных аппарата вертолетного типа получил центр по ликвидации лесных пожаров в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, квадрокоптеры, на которых установлены видеокамеры и тепловизоры, были приобретены в ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов». Они помогут защитить леса региона от пожаров. Техника может работать в любое время суток и в практически любой местности.

По словам директора лесопожарного центра Айрата Юсупова, специалисты при помощи квадрокоптеров будут обнаруживать возгорания в лесу, а также проводить оценку эффективности тушения лесных пожаров.

Отмечается, что эту технику также будут применять и для борьбы с незаконными вырубками леса, и с нарушениями лесного законодательства.

Сообщается, что в Башкирии с 20 апреля по 28 июля текущего года было зафиксировано 110 лесных пожаров. При этом огонь прошелся по территории 1901 га.

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