Стокгольм, , 14:52 — REGNUM Компания Fatshark продолжит поддерживать игру Warhammer: Vermintide 2 даже во время разработки Warhammer 40,000: Darktide. Об этом 28 июля сообщает «Мир Фантастики».

К концу 2020 года Vermintide получит новое DLC (загружаемый контент) под названием Chaos Wastes. Помимо этого, разработчики хотят ввести в игру новый класс персонажа.

Напомним, Warhammer: Vermintide 2 — это кооперативный шутер от первого лица, события которого разворачиваются в мире одноимённой настольной игры. Релиз проекта состоялся в 2018 году.

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