Париж, , 14:51 — REGNUM Компания Peugeot назначила нового шеф-дизайнера. Им стал Матиас Хоссанн. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Хоссанн работает во французской автокомпании уже восемнадцать лет. Он занимался дизайном концептуальных моделей Peugeot. Так, 40-летний дизайнер внес существенный вклад в разработку шоу-кара E-Legend Concept.

Новый дизайнер пришел на смену Жиля Видаля, который возглавлял отдел дизайна французской компании на протяжение 10 лет. В целом он проработал в Peugeot 25 лет. Такие модели, как 208, 2008, 3008, 5008 и 508 были созданы под его руководством.

Ранее стало известно, что в результате объединения французской группы PSA (Peugeot) и итало-американского производителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) появится новый глобальный автоконцерн под названием Stellantis.

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