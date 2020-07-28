Ноттингем, Великобритания, , 14:47 — REGNUM Компания Games Workshop выпустила мобильное приложение, призванное облегчить жизнь фанатов настольной игры Warhammer 40,000. Об этом 28 июля сообщает портал Shazoo.

При помощи приложения Warhammer 40,000 пользователи получат полный доступ ко всем книгам правил и кодексам одноимённой настольной игры. Базовая версия приложения бесплатна, однако некоторые дополнения можно получить только по платной подписке.

Напомним, Warhammer 40,000 — это популярный настольный варгейм, разработанный британской компанией Games Workshop. По его мотивам вышло множество книг, видеоигр и анимационных проектов.

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