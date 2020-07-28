Джакарта, , 14:47 — REGNUM В условиях пандемии продвижение индонезийского туризма за границей не остановится, сообщает Kompas.

В Индонезии остров Бали является одним из основных мест назначения жителей Канады. Другой пункт назначения — остров Бинтан.

Известно, что уникальная культура, место и люди на Бали по-прежнему являются главной достопримечательностью острова.

«Но туристам, которые посетят Бали, необходимо будет сдать тест», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Генеральное консульство Индонезии в Торонто способствовало продвижению индонезийских туристических направлений в Канаде.

Ожидается, что путешественники из Канады готовы посетить Бали в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия оказала влияние на глобальную геополитику.

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