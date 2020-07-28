Москва, , 14:45 — REGNUM Электронная трудовая книжка — это не дорогой смартфон, стоять за ней в длинной очереди никто и не собирался. Сам проект нужен в первую очередь государству для автоматизации документооборота и сбора статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Что касается самих трудящихся, то им пока неясно, зачем предпринимать что-то, что не принесёт видимой выгоды, что и отражают результаты опроса ВЦИОМ.

У старших поколений возникает ощущение, что у них что-то отбирают, поэтому расставаться с бумажной книжкой не хотят 68% опрошенных, которым более 60 лет.

Они же опасаются, что система хранения данных однажды даст сбой, или интернет отключат, или хакеры «запаролят» информацию и будут вымогать деньги за доступ к ней. Тогда трудовая биография будет потеряна вместе со стажем, коэффициентами и прочей информацией. Данные могут утечь, и регулярно утекают.

А они представляют интерес для ритейла, поскольку позволяют лучше таргетировать рекламу и эффективнее продавать нам различные товары и услуги. А многие из нас от назойливости продавцов устали и считают, что те и так слишком много про нас знают.

Молодые поколения, которые привыкли, что электричество работает без сбоев, а интернет всегда доступен, смысла в бумажной книжке не видят, также как и в ушедших в прошлое «сберкнижках».

Поэтому более половины российских граждан в возрасте 18−24 лет предпочли бы электронную трудовую. И это хорошо, потому что трудовые книжки после 1 января 2021 года станут электронными», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, больше половины (56%) работающих жителей России не собираются переходить на электронную трудовую книжку.

Читайте также: Опрос показал уровень доверия жителей России к электронным трудовым книжкам