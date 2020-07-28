Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Глава Valve Гейб Ньюэлл заявил, что консоль Xbox Series X лучше, чем PlayStation 5. Об этом 28 июля сообщает «Игромания».

В гостях на шоу The Project Ньюэлл уверенно заявил, что он предпочитает консоль от Microsoft. По его словам, она лучше, чем аналогичная разработка от Sony.

Напомним, релиз консолей нового поколения ожидается в декабре 2020 года. Итоговые технические характеристики и цены обеих приставок пока хранятся в тайне.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель Dragon Age мог выпустить крупнобюджетную игру про короля Артура

Читайте развитие сюжета: Фанаты Warhammer 40,000 смогут сэкономить при помощи нового приложения