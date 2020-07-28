Вашингтон, 28 июля 2020, 14:42 — REGNUM Глава Valve Гейб Ньюэлл заявил, что консоль Xbox Series X лучше, чем PlayStation 5. Об этом 28 июля сообщает «Игромания».
В гостях на шоу The Project Ньюэлл уверенно заявил, что он предпочитает консоль от Microsoft. По его словам, она лучше, чем аналогичная разработка от Sony.
Напомним, релиз консолей нового поколения ожидается в декабре 2020 года. Итоговые технические характеристики и цены обеих приставок пока хранятся в тайне.
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