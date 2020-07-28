Кинешма, Ивановская область, , 14:42 — REGNUM Скоростной рельсовый автобус будет запущен из Кинешмы в Иваново 30 июля. Об этом 28 июля встрече с жителями Кинешмы сказал губернатор Станислав Воскресенский, сообщили в пресс-службе облправительства.

«С 30 июля будет работать рельсовый автобус между Ивановом и Кинешмой. Это комфортная электричка, новая разработка РЖД. Идти будет 1 час 30 минут. Пока будет циркулировать один рейс, потом приедет второй состав, будет больше рейсов», — сказал Воскресенский.

Новый рельсовый экспресс-автобус будет стыкован с московской «Ласточкой»: с электрички, прибывающего в Иваново из Кинешмы можно будет попасть на вечерний рейс «Ласточки», а с утренней «Ласточки», прибывающей из Москвы, — на электричку. Также будут запущены два рейса электрички, не состыкованных с московским экспресс-поездом.

Новая электричка будет делать несколько остановок, в том числе в Вичуге. График не окончательный — по словам Воскресенского, он может быть в случае необходимости откорректирован.