Кинешма, Ивановская область, 28 июля 2020, 14:42 — REGNUM Скоростной рельсовый автобус будет запущен из Кинешмы в Иваново 30 июля. Об этом 28 июля встрече с жителями Кинешмы сказал губернатор Станислав Воскресенский, сообщили в пресс-службе облправительства.
Новый рельсовый экспресс-автобус будет стыкован с московской «Ласточкой»: с электрички, прибывающего в Иваново из Кинешмы можно будет попасть на вечерний рейс «Ласточки», а с утренней «Ласточки», прибывающей из Москвы, — на электричку. Также будут запущены два рейса электрички, не состыкованных с московским экспресс-поездом.
Новая электричка будет делать несколько остановок, в том числе в Вичуге. График не окончательный — по словам Воскресенского, он может быть в случае необходимости откорректирован.