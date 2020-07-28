Квебек, Канада, , 14:38 — REGNUM Автор Dragon Age Майк Лейдлоу работал в Ubisoft над игрой про короля Артура. Об этом 28 июля рассказал Джейсон Шрайер в новом материале для Bloomberg.

Как оказалось, в Ubisoft Лейдлоу возглавлял разработку крупнобюджетной ролевой игры с рабочим названием Avalon. По словам Шрайера, работа над проектом шла «очень хорошо», но все изменилось из-за вмешательства Сержа Хаскоета — бывшего творческого директора компании.

Хаскоет выказал недовольство выбранным сеттингом, открыто заявляя, что он не любит фэнтези-игры. После этого разработку проекта пришлось отменить, а Лейдлоу покинул Ubisoft.

Напомним, недавно Сержа Хаскоета уволили из Ubisoft из-за неподобающего поведения в отношении сотрудников компании. Сообщалось также, что мнение бывшего творческого директора сильно повлияло на работу над серией Assassin's Creed.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские геймеры остались недовольны новой подборкой PS Plus

Читайте развитие сюжета: Основатель Valve открыто поддержал консоль Xbox Series X