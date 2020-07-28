Владимир, 28 июля 2020, 14:44 — REGNUM 17 объектов газификации в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» построят во Владимирской области в 2020 году. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили свыше 60 млн рублей, сообщили 28 июля в пресс-службе администрации региона.
В программе на 2020 год запланировано благоустройство 27 сельских территорий, 40 млн рублей направят на улучшение жилищных условий и обеспечат жильём 31 семью. В 17 сёлах появится газ.
Уровень газификации Владимирской области на 1 января 2020 года составил 82,13%.