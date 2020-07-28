Бишкек, , 14:27 — REGNUM Киргизия планирует возобновить воздушное сообщение с Россией, ОАЭ и Турцией после стабилизации эпидемиологической ситуацией. Об этом 28 июля заявил премьер-министр республики Кубатбек Боронов на брифинге.

По его словам, штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение возобновить международные авиарейсы. Глава правительства отметил, что МИД и другие профильные ведомства ведут переговоры по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в Киргизии выявили 33 844 случая заражения коронавирусом, в том числе 548 — за минувшие сутки. Выздоровели 22 296 человек, скончались — 1329 пациентов.

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