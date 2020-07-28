Киев, , 14:26 — REGNUM Председатель и бывший помощник депутата Херсонского областного совета Украины Владислав Мангер ответит в суде по обвинению в причастности к заказу и организации убийства помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в конце июля 2018 года. Как сообщается на сайте офиса генерального прокурора 28 июля, прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении Мангера.

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«Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный на Украину из Болгарии гражданин организовали совершение группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, имеющим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинения предъявлены по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали и облили кислотой. Позже она скончалась в больнице. По подозрению в нападении на помощницу мэра задержали ряд подозреваемых. В августе 2019 года вступил в силу приговор Покровского суда Днепропетровской области Украины в отношении исполнителей убийства херсонской чиновницы. Пять человек, которые подозревались в совершении преступления, признали свою вину, и пошли на сделку со следствием. В результате они получили от трёх до 6,6 лет лишения свободы.

В середине июня 2020 года по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан главу местного областного совета Владислав Мангер.

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