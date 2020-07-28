Каир, , 14:25 — REGNUM Несколько гражданок Египта были приговорены к двум годам тюремного заключения 27 июля за публикацию «неприличных» видеозаписей с танцами в социальной сети TikTok, сообщает агентство Associated Press.

Кроме того, как следует из материалов прокуратуры, женщины должны будут заплатить штраф в размере 300 тыс. египетских фунтов, почти $19 тыс., за «нарушение ценностей и принципов египетской семьи», а также пропаганду распутства и торговли людьми.

Правоохранительные органы республики назвали имена двух осужденных — 20-летнюю Ханин Хоссам и 22-летнюю Маваду Эладхм. В последнее время обе женщины получили большую популярность в TikTok. В деле также фигурируют еще три подсудимых, которые помогали Хоссам и Эладхм распространять их материалы.

Адвокаты осужденных заявили о готовности обжаловать решение суда.