Москва, , 14:24 — REGNUM Опубликованная памятка АТОР по посещению зарубежных курортов не гарантирует российским гражданам ни адекватной реакции принимающей стороны, ни полноценной медицинской поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Российские туристы на пляже в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Любители путешествий, планирующие в 2020 году провести отдых за рубежом, по сути принимают на себя все риски пребывания за пределами России.

При малейшем подозрении при выявлении симптомов заражения коронавирусом их могут попросту вышвырнуть из самолета и принудительно госпитализировать.

Медицина в Турции и ЕС очень дорогая, две-три недели нахождения в медицинском учреждении с полным обследованием и надлежащим лечением может стоить путешественнику от 10 до 25 тыс. евро.

С высокой вероятностью эти сумму не покроют российские страховые компании. Отдых за рубежом в лучшем случае может обойтись двухнедельным карантином или изоляцией в стране пребывания.

В 2020 году лучше отказаться от отдыха за пределами России. Здоровье, нервы и деньги намного важнее красивых средиземноморских картинок в социальных сетях», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ объявило о возобновлении с 1 августа 2020 года международного авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией.

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