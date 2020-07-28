Бухарест, , 14:21 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие 24 часа возросло на 1151 и превысило 47 тысяч. Об этом 28 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 47 053 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же период в стране от COVID-19 скончались 33 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2239.

При этом уточняется, что на сегодняшний день свыше 26 тысяч человек в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в США было выявлено свыше 56 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.