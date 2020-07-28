Москва, , 14:14 — REGNUM Государственные программы цифровизации жизни граждан России осуществляются вполне успешно уже несколько лет. Электронный вид приобретают бумажные версии страховых полисов, паспортов, водительских прав. Вполне логично, что в списке ключевых документов граждан дело дошло и электронных трудовых книжек, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Работникам, начинающим свою трудовую деятельность, гораздо понятнее электронная форма трудовой книжки. Молодое поколение уже давно живет в цифровом формате жизни и вещественные версии документов для него воспринимается на грани анахронизма. Вот почему более 50% молодых жителей Москвы, согласно опросу ВЦИОМ, без сомнения выбирает электронную версию трудовой книжки.

Одновременно мы видим естественную привязанность среднего и старшего поколения к бумажным трудовым книжкам и другим значимым документам. Чем дальше человек живет от мегаполисов, тем меньше у него запросов на передовые цифровые решения.

На фоне пандемии и режима самоизоляции, конечно, государству было не до разъяснительных и информационных кампаний. Если не случится второй волны коронавируса, то следует все-таки провести и рекламную, и PR-кампанию для целевой аудитории старше 40 лет.

Сегодня в целом по России уровень доверия к внедренным государственным и муниципальным электронным системам невысокими темпами набирают высоту.

Однако жителям небольших городов и сельских территорий предпенсионного возрасте понадобится особое приглашение. Любой инновационный продукт может вызывать у них опасения и скепсис», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, около 30% жителей России согласны перейти на электронную трудовую книжку.

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