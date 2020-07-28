Киев, , 14:15 — REGNUM В рядах ВСУ выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев … Из них в учреждениях здравоохранения находится четыре человека», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении сказано, что за время пандемии 579 украинских силовиков выздоровели, переболев COVID-19, а пятеро скончались из-за осложнений, вызванных болезнью.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля на Украине выявили 66 575 случаев заражения коронавирусом.

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