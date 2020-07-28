Петропавловск, Казахстан, , 14:10 — REGNUM Заместитель акима (главы) Северо-Казахстанской области Антон Федяев планирует подать в отставку из-за вынесения обвинительного приговора по коррупционному делу в отношении его непосредственных подчиненных, сообщает 28 июля издание Zakon.kz.

Руководитель антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области Ернар Баянгазин заявил, что руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля и руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции получили обвинительные приговор по коррупционным делам.

Баянгазин уточнил, что указанные должностные лица неоднократно получали взятки за подписание актов ввода в эксплуатацию объектов, построенных незаконно. Судья оштрафовал бывших чиновников на 25,6 млн тенге ($61,7 тыс.) и 21,5 млн тенге ($51,8 тыс.).

Отметим, новая редакция закона «О государственной службе Республики Казахстан» подразумевает увольнение руководителей за коррупцию со стороны подчиненных.