Калуга, , 14:12 — REGNUM Посадка хвойного леса в виде числа 650 планируется 12 сентября вблизи Международного аэропорта «Калуга» им. К.Э. Циолковского в честь предстоящего в 2021 году юбилея города. Об этом 28 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

К 650-летию Калуги высадят хвойный лес Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

«Мероприятие состоится в одну из сентябрьских суббот, чтобы большинство калужан, изъявивших желание в посадке леса, смогли бы принять участие. Совместно с неравнодушными гражданами мы сделаем подарок городу к его юбилею», — сказала профильный министр Варвара Антохина.

Организаторами мероприятия выступили региональное министерство природных ресурсов и экологии и Кадастровая палата области. По замыслу инициаторов, оригинальным геглифом с юбилейной датой смогут любоваться с высоты пассажиры самолётов, совершающих посадку в Калугу.

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