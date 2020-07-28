Москва, , 14:13 — REGNUM Компания Moscow Tesla Club запустила сервис тест-драйва Tesla в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.

Проект был запущен совместно с сервисом CARL. Заказать тест-драйв Tesla можно с помощью приложения этого сервиса.

«Заказать тестовую поездку на электромобиле Tesla можно в любом месте в пределах МКАД — электрокар будет доставлен в назначенное время и место», — говорится в сообщении.

Услуга тест-драйва сравнима по цене с арендой машины бизнес-класса. Так, час тестирования Tesla Model 3 будет стоить порядка 2,5 тыс. рублей, а Model S и Model S — 5 тыс. рублей. Все машины застрахованы по КАСКО и ОСАГО.

Разрешение на управление транспортным средством американской компании могут получить только лица старше 25 лет.

Ранее стало известно, что американская компания Tesla намерена использовать новый тип сплава при производстве электропикапа Cybertruck.

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