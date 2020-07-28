Москва, , 14:07 — REGNUM Словесные интервенции о «золотом веке» — вообще конёк 45-го президента США. Выборы всё ближе, а значит, и подобных заявлений от Дональда Трампа будет все больше и они будут все громче, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя заявление Трампа.

Дональд Трамп

«Сказать, что именно удастся сделать в плане экономики Трампу в случае переизбрания, сложно. На текущий момент наиболее серьезным достижением Дональда Трампа стала налоговая реформа, подписанная им в 2017 году.

Ожиданий от реформы было достаточно много. Так, сам инициатор реформы обещал 3% рост ВВП в долгосрочной перспективе, чего так и не удалось достичь (не хватило 0,1% в 2018 году).

Хотя, стоит отметить, что в квартальном разрезе были достаточно существенные скачки. На долгосрочные же ожидания по росту ВВП, например, от того же ФРС это никак не повлияло (1,8%). Не был эффект долгосрочным и с точки зрения производственной активности.

Говоря о средствах американских корпораций, которые хранились за пределами США, и которые Трамп собирался репатриировать с помощью реформы, можно заметить, что удалось также, мягко говоря, далеко не все.

На конец 2019 года компании вернули порядка $1 триллиона зарубежной прибыли из $4 триллионов обещанных. Более того, большая часть этих денег пошла на обратный выкуп акций самими корпорациями.

Если же посмотреть текущие предложения Трампа по экономике на потенциальный второй срок, то соизмеримых по масштабу программ мы не увидим.

Таким образом, воспринимать данные заявления президента США можно как предвыборную риторику, не более того», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

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