Вашингтон, , 14:07 — REGNUM За минувшие сутки в США было выявлено свыше 56 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 56 336 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число выявленных случаев стало составлять 4 294 770.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 1076 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 148 056.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 325 804 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Ирана от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 235 пациентов, что стало самым большим числом за все время эпидемии.