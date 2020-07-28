Красногорск, , 14:04 — REGNUM В подмосковном Красногорске открылась после реконструкции станция второго Московского центрального диаметра (МЦД) «Нахабино», сообщает 28 июля агентство «Москва».

В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Пропускная способность станции «Нахабино» после реконструкции выросла с 3,5 тыс. до 10 тыс. человек в час. Ожидается, что станцией в сутки в среднем будут пользоваться 21 тыс. человек. В 2021 году нагрузка возрастёт до 30 тыс. пассажиров в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, последние приготовления к открытию станции попали в социальные сети. Группа Facebook «Московский активист» несколько дней назад опубликовала снимки, на который слой асфальта укладывают прямо на тротуарную плитку, без демонтажа. Место действия — прилегающая к станции МЦД территория.

Согласно нормативам, при проведении работ по обустройству тротуара рабочим необходимо обеспечить прочное основание. Насколько его обеспечивает плитка уложенная когда-то плитка? Кроме того, по фотография слой асфальта, укладываемого на поверхность, выглядит более толстым, чем его может уплотнить каток. На такой риск могли пойти, что выровнять неровное покрытие и закатать выступающие части, например, бордюры.

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