Москва, , 14:04 — REGNUM Угроза от нового мутировавшего коронавируса определяется тем, насколько эффективен коллективный иммунитет к первоначальному SARS-CoV-2. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«Вьетнам показал, что он очень активно проводит карантинные мероприятия, и у них в этом плане большой опыт, большие наработки», — заявил Жемчугов.

«Здесь очень в большой степени будет зависеть, что получится, от того, насколько иммунитет уже переболевших предыдущим коронавирусом, предыдущей разновидностью, будет держать от повторного заражения против этой обновлённой разновидности», — указал он.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.