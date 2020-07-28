Липецк, , 14:03 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Липецкой области за минувшие сутки, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе. Новые случаи подтверждены в Липецке, а также Грязинском, Елецком, Липецком и Тербунском районах.

Ещё девять человек в регионе завершили лечение. 920 пациентов продолжают лечение, в том числе 222 человека в стационарах, 698 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечатся дома. Также в больницах Липецкой области остаются 149 пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.

За период пандемии в Липецкой области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4510 человек, 3569 человек выздоровели, 21 скончался.