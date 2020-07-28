Волгоград, , 14:06 — REGNUM Торговые точки на открытом воздухе, где разрешено продавать арбузы, утвердили в администрации Волгограда. Бахчевые можно купить по 50 адресам.

Площадки подготовили во всех восьми районах города и предоставляют предпринимателям по итогам аукционов. К обустройству торговых точек предъявляются различные требования, в том числе у продавцов должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также медицинские книжки.

Также арбузы и дыни продаются на рынках и ярмарках Волгограда, сообщает «V1.ru».