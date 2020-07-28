Яунде, , 14:04 — REGNUM По меньшей мере 250 вдов со всего западного Камеруна вышли на акцию протеста в городе Бафусаме, призывая положить конец культурным практикам, которые, по их словам, они вынуждены совершать после смерти своих мужей. Об этом передаёт VOA Swahili.

Сорокасемилетняя Амеде Джульде, член Ассоциации вдов, базирующейся в соседнем городе Фумбан, рассказала журналистам, что демонстрации начались, когда мать пятерых детей была изгнана из своего дома после того, как ее муж умер. Женщины в Камеруне регулярно обвиняются в убийстве своих мужей, добавила она.

Пострадавшая Амина Нджи рассказала, что ее дом теперь незаконно оккупирован старшим братом ее покойного мужа. Она сообщила, что теперь живет в доме своей старшей дочери, но хочет вернуться домой.

Женщины также выступили против практики принуждения пить воду, используемую для омовения тела их покойного мужа в знак того, что они не убивали своего супруга.

Женщины также рассказали, что практика оставаться со своими родственниками в течение примерно года после смерти мужа является жестокой.

По словам представительницы ассоциации, традиция дает право «очищать» женщину бритьем головы сразу после похорон ее мужа.

Сейду Тонта, известный общественный деятель в Кутупите, заявил, что он удивлен тем, что женщины хотят отказаться от традиций, предназначенных для их «защиты». Он сообщил, что по традиции вдова для своей безопасности из страха быть проклятой своим покойным мужем должна избегать сексуальных отношений и носить только черные платья в течение года после смерти мужа.

В правительстве Камеруна заявили, что в западном регионе все еще существуют некоторые из наихудших форм культурных практик, которые подрывают права женщин.