Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский примет жителей Октябрьского района города в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее градоначальник проводил «живые» приёмы горожан, однако из-за действующего в Свердловской области «режима повышенной готовности» в мэрии решили не рисковать. Принимать горожан будут по телефону.

Чтобы записаться на приём, нужно позвонить по телефону +7 (343) 304-26-20 до 12:00 31 июля 2020 года включительно (время местное). По итогам разговоров с горожанами мэр зафиксирует, какие «проблемные точки» имеются в Октябрьском районе города, и запланирует их посещение в рамках объезда.

Приём пройдёт 3 августа с 16:00 по 18:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2020 года новым главой Октябрьского района стал Игорь Костенко.

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