Екатеринбург, 28 июля 2020, 14:04 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский примет жителей Октябрьского района города в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Ранее градоначальник проводил «живые» приёмы горожан, однако из-за действующего в Свердловской области «режима повышенной готовности» в мэрии решили не рисковать. Принимать горожан будут по телефону.
Чтобы записаться на приём, нужно позвонить по телефону
Приём пройдёт 3 августа с 16:00 по 18:00.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2020 года новым главой Октябрьского района стал Игорь Костенко.
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