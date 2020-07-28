Москва, , 13:53 — REGNUM Основной фактор, который сильно влияет на отношение российских граждан к электронным трудовым книжкам — возраст, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Молодежь, которая живет в эпоху цифровизации, и для них проще и удобнее использовать и хранить информацию, документы в электронном виде. У них нет того опыта обращения с официальными документами, который есть у старшего поколения.

А этот опыт часто негативный — теряются документы, организации нарушают порядок архивации документов, и, конечно, им привычнее иметь подтверждающую бумагу в виде бумажной трудовой книжки. Но прогресс не стоит на месте.

Электронный документооборот — это современная реальность и будущее. Сейчас разработаны и существуют национальные стандарты обеспечения долговременной сохранности электронных документов и на государственном уровне всё надёжно обеспечивается.

Но даже в этом стандарте указано, что решение вопросов сохранности документированной информации осложняется тем, что некоторые организации и отдельные ответственные лица могут нарушить эти правила. И потом доказать факт работы в организации может быть проблематично.

И тогда что делать? Возвращаться в эпоху наших бабушек-прабабушек, у которых не было трудовых книжек, и свой стаж они доказывали в суде с помощью свидетелей.

Поэтому здесь должен быть усилен контроль и, может быть, внедрена практика при увольнении брать у работодателя что-то типа характеристики, как это практикуется в некоторых странах.

А государству бумажные трудовые книжки давно не нужны. Это только лишняя забота об отчетности за ведение и сохранность оцифрованных документов. Всё, что надо знать государству, оно знает, используя электронную базу документированной информации — стаж работы и размер отчислений в Пенсионный фонд РФ», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, только 30% жителей России сегодня согласны перейти на электронную трудовую книжку.

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