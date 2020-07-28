Железноводск, Ставропольский край, , 14:04 — REGNUM Терапевтическое отделение центральной городской больницы Железноводска закрылось на карантин из-за коронавируса. Пациенты и медперсонал находятся в изоляции под наблюдением специалистов, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что отделение терапии закрыто на карантин по постановлению управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. Остальные отделения медучреждения продолжают работу в штатном режиме.

По данным мэрии, эпидобстановка в Железноводске остается напряженной. С начала пандемии в городе выявлено 152 носителя коронавируса, 116 из которых уже выздоровели. Умерли в городе три человека с подтвержденным COVID-19.

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