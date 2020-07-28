Москва, , 13:49 — REGNUM Нужно серьезно заниматься продолжением российской семейной традиции и советовать молодежи опираться на эту традицию, а не сводить всё к их взгляду на обделённых историей родителей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 июля, комментируя высказывания Анны Кузнецовой.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявила, что большинство молодых граждан России не хотят создавать семью, подобную той, в которой воспитывались они сами.

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«К сожалению, такова наша печальная действительность: сегодняшние сорокалетние (а именно о них как носителях отрицательного семейного опыта идёт речь) формировались в период безвременья. Между тем, нормальная здоровая семья как была, так и остаётся важнейшей опорой нормального здорового общества.

Думаю, что подход молодёжи к тому, как они видят свою будущую семью, должен формироваться далеко не только на основе личного опыта в «семье своих родителей». Да и говорить так — моя семья, семья моих родителей — неверно. Семьи, конечно, имеют не такую продолжительную жизнь, как народы, но так же, как народы, семьи живут многими поколениями. Кто-то не хочет строить «свою семью» по примеру родителей… А к опыту дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек не пробовали присмотреться, взять пример с них?

Одним словом, семья — это не только то, что есть сейчас; это то, что было в прошлом на протяжении многих поколений. Возможно, даже в дореволюционном прошлом, но в советском — точно. Тогда вопросу семьи, климату взаимоотношений родителей между собой и родителей и детей общество уделяло очень большое внимание, и это шло семьям на пользу. Здесь я не имею в виду и прямые методы воздействия, и особенно косвенное воздействие: через кинематограф, литературу, прессу. Вы много читали у нас в прессе очерков о хороших, здоровых семьях? А вот о том, как разводятся «знаменитости», как какая-то жена футболиста или кого-то ещё отсуживает у него детей и побольше имущества, — это мы слышим и видим без конца. И большинство фильмов до последнего времени было об этом же, только сейчас положение начинает меняться к лучшему.

Одним словом, продолжением российской семейной традиции — традиции дружных многодетных семей со своими семейными и общественными традициями, традициями службы стране и народу — надо заниматься серьёзно и системно. Вот на эти традиции надо советовать опираться молодежи, а не сводить всё к их взгляду на обделённых историей родителей, которые в 1990-е и 2000-е вынуждены были большей частью не жить, а выживать.