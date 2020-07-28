Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Ролик с анонсом новой подборки бесплатных игр для подписчиков PS Plus набрал уже 15 тыс. дизлайков на YouTube. Об этом 28 июля сообщает сайт cybersport.ru.

Количество дизлайков под видео на YouTube-канале «PlayStation Россия» продолжает увеличиваться. Причиной такого недовольства зрителей стала смена игр в бесплатной подборке для геймеров из России.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, российские геймеры не получат бесплатную копию ремастера Call of Duty: Modern Warfare 2. Вместо этого им достанется кооперативная аркада «Безумцы».

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