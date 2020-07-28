Миргород, Украина, 28 июля 2020, 14:09 — REGNUM В Полтавской области Украины начались учения экипажей истребителей. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе министерства обороны Украины.
В ходе учений будут отрабатываться, в частности, воздушные бои группами на средних и малых высотах, отметили в министерстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине завершились международные учения Sea Breeze, в которых принимали участие 2 тыс. военных из восьми стран.
Читайте также: На Украине завершились международные учения Sea Breeze