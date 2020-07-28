Миргород, Украина, , 14:09 — REGNUM В Полтавской области Украины начались учения экипажей истребителей. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе министерства обороны Украины.

«В 831 бригаде тактической авиации Воздушного командования «Центр» проходят плановые полёты. Одна из авиационных эскадрилий бригады готовится к лётно-тактическим учениям», — сказано в сообщении.

В ходе учений будут отрабатываться, в частности, воздушные бои группами на средних и малых высотах, отметили в министерстве.

«Такие тренировки и навыки необходимы для выполнения скорейшего вывода авиационных подразделений на оперативные аэродромы, чтобы избежать потенциальных потерь от средств воздушного нападения противника», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине завершились международные учения Sea Breeze, в которых принимали участие 2 тыс. военных из восьми стран.

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