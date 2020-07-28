Улан-Батор, , 13:48 — REGNUM В Монголии за 27 июля выявлен один случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает директор Национального центра исследования инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«27 июля в четырех лабораториях были сделаны анализы на коронавирус 686 людям. У одного человека результат анализа оказался позитивным. Он вчера прилетел на рейсе Франкфурт-Улан-Батор. Сегодня 4 человека выздоровели и были выписаны из больницы», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

По данным Национального центра исследования инфекционных заболеваний, двое из четырех выздоровевших и выписанных из больницы людей являются гражданами РФ, один — гражданин Белоруссии.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев в Монголии достигло 289, 222 из них выздоровели. На лечении находятся 67 пациентов, состояние 62 из них оценивается как стабильное, а пять средней степени тяжести.