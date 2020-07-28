Москва, , 13:47 — REGNUM Дистанционное обучение может быть полезно и хорошо для тех российских детей, которые по ряду причин не могут посещать школу наравне со своими сверстниками, но обычное обучение — это все-таки основной вариант. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который сказал, что на международном уровне российское дистанционное образование признано наиболее успешным.

«Обучение на дому с использованием дистанционного обучения — это действительно достаточно эффективно, хорошо и полезно. Никто против него не возражает. И для детей, которые много болеют, много пропускают или просто какое-то время не ходят в школу (например, уехали на спортивные соревнования), дистанционное обучение — один из вариантов. Причем, наверное, очень хороший, — сказал Луховицкий. — Но министр не сказал о том, что теперь у нас все будет дистанционно. Отсюда мы можем сделать вывод, что обучение в таком виде, в каком оно должно быть, то есть просто учеба в школе, это все-таки основной вариант и основные возможности».

При этом, как отметил Луховицкий, его настораживает вероятность того, что чиновники от российского образования решат, что дистанционное образование — настолько хороший опыт, что начнут внедрять его повсеместно.

«Меня очень настораживает та программа, которая сейчас вводится с сентября в 13 регионах как эксперимент. Там не сказано прямо, что это дистанционное обучение, но формулировки такие, что многих учителей сильно напрягают. Люди боятся, не окажется ли так, что в итоге им прикажут переходить на «дистанционку», — объяснил Луховицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин заявил, что слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что в России дистанционное образование оказалось наиболее успешным в мире по уровню организации, вызывают большие сомнения.