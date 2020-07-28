Черкесск, , 13:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии зафиксирован один из самых крупных суточных приростов числа выздоровевших от COVID-19. За прошедшие сутки сразу 126 человек сняты с контроля медиков, сообщили 28 июля в федеральном оперативном штабе.

Последний раз такое значительное число выздоровевших было зарегистрировано в республике 9 июля, когда были выписаны 137 пациентов.

По данным оперативного штаба КЧР, за прошедший день выявлено всего 18 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 4415 человек, а число выздоровевших — 3079.

Скончались за все время, по данным управления Роспотребнадзора, 22 жителя республики, а по данным оперштаба — 21.