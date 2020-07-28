Дамаск, , 13:47 — REGNUM За истекшие сутки в Сирию с территории Ливана вернулись 90 беженцев. Об этом 28 июля сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 90 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 27 женщин и 46 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 187 606 человек, в число которых входит 56 422 женщины и 95 406 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа отметили восемь нарушений перемирия на территории арабской республики.