Волгоград, , 13:39 — REGNUM Ещё два человека с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончались в Волгоградской области. Пациенты обращались за медицинской помощью спустя несколько дней после первых признаков недомогания, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.

Скончались две женщины, у обеих диагностирован коронавирус с двусторонней пневмонией. 70-летняя жительница Волгограда проходила лечение в больнице №16 и имела хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. У 64-летней жительницы Михайловского района, которую госпитализировали в Михайловскую ЦРБ, были хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, сахарный диабет.

Всего в регионе зарегистрирован 61 летальный исход у пациентов с подтверждённым коронавирусом.