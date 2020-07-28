Алма-Ата, Казахстан, , 13:33 — REGNUM В Алма-Ате от пневмонии скончался судья специализированного межрайонного уголовного суда Кеншилик Абдельдинов, сообщили в Алма-Атинском городском суде.

В суде выразили соболезнования родным и близким Абдельдинова. «Большое горе и тяжелое испытание. Светлая память», — говорится в сообщении. Судьей специализированного межрайонного уголовного суда Алма-Аты назначен с 2013 года.

Кеншилик Абдельдинов известен рассмотрение уголовного дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. В январе 2019 года судья приговорил двух преступников к 18 годам лишения свободы.

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