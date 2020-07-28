Москва, , 13:32 — REGNUM Генеральная прокуратура потребовала передать государству имущество экс-сенатора Рауфа Арашукова и его семьи на сумму 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Рауфа Арашукова и его семьи», — говорится в сообщении.

По версии обвинения, Рауф Арашуков и его отец Рауль владеют имуществом на 1 млрд 469 млн рублей, которое они регистрировали на родственников, личных водителей и охранников.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был арестован в январе 2019 года.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 210 («Организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения»), ч. 4 ст. 309 («Давление на свидетеля») и ч. 2 ст. 105 («Убийство») УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По делу задержаны также его отец Рауль и еще ряд лиц.