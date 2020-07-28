Ирвайн, США, , 13:31 — REGNUM Blizzard Entertainment не планирует выпускать World of Warcraft: Shadowlands на консоли Xbox Series X. Об этом 27 июля сообщило издание Polygon.

Разработчики официально опровергли слухи о том, что Shadowlands выйдет на Xbox Series X. Тем не менее это не означает, что World of Warcraft никогда не появится на консолях нового поколения.

Напомним, в Shadowlands впервые появится поддержка игровых контроллеров. Из-за этого появилось множество слухов о возможном выходе дополнения на консолях.

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