Астрахань, , 13:29 — REGNUM В Астраханской области за весь период пандемии зарегистрировано 45 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 июля.

За истекшие сутки подтверждена смерть 79-летней женщины. Некоторое время она находилась на самолечении. В Александро-Мариинской областной клинической больнице ей был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония». Пациентку подключили к аппарату ИВЛ.

Однако состояние женщины ухудшалось, нарастали лёгочная и сердечная недостаточности. 2 июля пациентка скончалась.

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