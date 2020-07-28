Дамаск, , 13:28 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа отметили восемь нарушений перемирия на территории арабской республики. Об этом 28 июля сообщается в информационном бюллетене, который обнародован на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 8 фактов открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что четыре факта из этого числа было отмечено в провинции Идлиб и ещё по два — в провинциях Алеппо и Латакия.

Также указывается, то представители Турции в комиссии за этот же период зафиксировали одно нарушение перемирия на территории сирийской провинции Идлиб.

Кроме этого, сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел в Сирии за сутки одну акцию гуманитарного характера — в населенном пункте Хусайния в провинции Дамаск было выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование в Сирии у границы с Турцией по трассе М-4.