Лос-Анджелес, США, , 13:25 — REGNUM Разработчики из Riot Games рассказали, как преобразится ранговая система в игре Valorant. Полный список изменений был опубликован 27 июля на официальном сайте проекта.

Теперь ранг игрока будет зависеть от девяти лучших побед в предыдущем акте Valorant. Таким образом, система будет запоминать только наиболее удачные матчи и присваивать геймерам высокий ранг, даже если к концу акта они «упали» в более низкий.

Напомним, Valorant — это многопользовательский тактический шутер от компании Riot Games, авторов League of Legends. Релиз проекта состоялся в июне 2020 года.

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