Астрахань, , 13:24 — REGNUM В Астраханской области число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 4,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 июля.

Так, по информации областного минздрава, за истекшие сутки зарегистрировано 30 случаев заражения инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4 тыс. 503 человек.

За весь период пандемии выздоровели 4 тыс. 479 пациентов. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 548 человек, в инфекционных госпиталях — 603 человека.

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