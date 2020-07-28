Москва, , 13:19 — REGNUM Российские туроператоры открыли продажи туров в Танзанию. При этом они отмечают, что есть некоторые особенности при организации отдыха в этой стране, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Во-первых, в Танзанию пока не планируется чартерных авиарейсов. Есть туры на регулярных рейсы, но них невысокий спрос.

Во-вторых, в стране есть сложности с отельной базой, там нет большого количества отелей для размещения туристов.

В-третьих, туры в Танзанию нельзя назвать бюджетными. Например, перелет по маршруту Москва-Стамбул — Дар-эс-Салам стоит порядка 50 тыс. руб. на человека. Стоимость отеля в среднем составляет от $350 за семь ночей.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый шестой житель России (16%) готов к поездке за рубеж после открытия международного авиасообщения с 1 августа 2020 года.

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