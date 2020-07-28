Лондон, , 13:16 — REGNUM Представители этнических меньшинств Великобритании крайне мало представлены на руководящих постах учреждений и компаний страны, об этом со ссылкой на эксклюзивные данные 28 июля сообщает британский телеканал Sky News.

Из полученных им данных следует, что лишь 51 из более чем тысячи руководящих должностей в Соединенном Королевстве занимаются выходцами из Африки и Азии, а также представителями других этнических меньшинств, что составляет лишь 4,6%. При этом на долю представителей этой группы приходится 14% общего населения страны. Более того, оказывается, что на этих постах крайне мало женщин: они занимают лишь 10 таких высших должностей.

Хуже всего ситуация в таких сферах, как здравоохранение, где лишь 6% руководящих должностей получают представители этнических меньшинств, учреждениях искусства и культуры, а также государственных учреждениях. В общей сложности в 15 из 39 департаментов на руководящих постах нет ни одного представителя этнических меньшинств, тогда как в 12 из них они занимали лишь один высший пост.

Напомним, убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержании американской полицией стало причиной расовых волнений и в других странах Запада. В частности, на волне демонстраций в Великобритании был снесен и осквернен ряд памятников.