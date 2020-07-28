Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Национальный центр по контролю заболеваний Грузии подготовил отчет об эпидемиологической обстановке в стране, где говорится, сколько носителей коронавируса прибыло из-за рубежа. Документ 28 июля был размещен на сайте минздрава Грузии.

В докладе говорится, что по состоянию на 11 июля из 980 выявленных в стране случаев заражения коронавирусом 272 были ввезены из-за границы. Из них 127 или 46,6% случаев приходится на Россию.

Кроме того, среди прибывших из Турции коронавирус выявили у 23 человек (8,4%), у вернувшихся из Азербайджана — 22 (8,0%), из Армении — 21 (7,7%).

Стоит отметить, что Россия для Грузии является одним из крупнейших импортеров и экспортеров. Большое количество грузов между странами перевозится на грузовых автомобилях. В Грузии водителей-дальнобойщиков после прибытия из-за границы отправляют в карантин и проверяют на коронавирус.

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