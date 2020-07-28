Пермь, , 13:14 — REGNUM В Пермском крае в новом 2020−2021учебном году смогут начать образовательный процесс более 1 тыс. школ. Они примут более 300 тыс. детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

«Стоит заметить, что при комплектовании детских коллективов всегда наблюдается рост заболеваемости, в том числе вирусными инфекциями. Начало нынешнего учебного года будет особенно непростым, что связано в первую очередь с появлением новой коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.

В случае неблагоприятной эпидобстановки на территории края отменят массовые школьные мероприятия, в том числе общешкольные линейки 1 сентября. Кроме этого, за каждым классом в школе будет закреплен отдельный учебный кабинет. В нем дети будут обучаться по всем предметам, за исключением физкультуры, ИЗО, труда, физики, химии и технологии.

Образовательным учреждениям рекомендовано приобрести рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещениях.

Напомним, ранее глава минобра региона Раиса Кассина заявила, что в Прикамье обучение в новом учебном году планируется в привычном (очном) формате.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье обучение школьников в новом учебном году начнётся в очной форме